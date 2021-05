Programa de pavimentação asfáltica

Mais duas ruas estão em obras de pavimentação asfáltica. Dessa vez foi o topo da Rua Alemanha, no bairro Bela Vista, e a parte da frente do Parque do Centenário, no bairro Santa Rosa, Rua Professor Weinand.

Nesta quarta-feira, 12, foi iniciada a pavimentação da ciclovia nova, que passa atrás do 5º Batalhão de Engenharia e Combate Blindado, e tem por objetivo dar mais segurança aos ciclistas.

Na semana passada Santa Cruz do Timbó foi contemplada com a pavimentação das ruas 24 de Maio e 1º de Janeiro e no bairro Bela Vista, a Rua Portugal ganhou mais um trecho de asfalto.