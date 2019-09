Programa de pavimentação em Porto União a todo vapor

Os

trabalhos voltados para a pavimentação do município vêm se intensificando.

Várias ruas já estão com a base pronta para receber a pavimentação asfáltica

que começa com a instalação ou manutenção das tubulações, alinhamento,

aplicação de várias camadas de pedra brita, compactação e aplicação de meio fio

de concreto. As ruas Otto Eguers, Papa João XXII e Augustinho Schreider no

bairro Cidade Nova, Portugal no bairro Bela Vista, Estefano Holovati, Algacir

Pires dos Santos e Estacho Andrukiu no São Pedro, Carlos Lupak no Vice King,

Francisco Inácio Pimpão, Domingos Pimpão, Professor Weinand, Rodolfo

Matzembacher e Francisco de Paula Dias no Bairro Santa Rosa estão recebendo

obras para aplicação da capa asfáltica.

O

Conjunto São Bernardo do Campo também está recebendo as obras de pavimentação.

As ruas Frei Canísio, Ângelo Vezaro, Araras, Antonio Marconsin, Frei Tarcísio,

Cinco de Setembro e João Pelvis estão sendo preparadas para aplicação de

lajotas sextavadas.

Na

última leva de pavimentações foi firmada uma parceria com a administração

municipal de União da Vitória para que fosse possível pavimentar as ruas que

fazem divisa de estados como é o caso das ruas União da Vitória, no Bairro São

Francisco, e parte da João Pessoa no bairro Vice King.