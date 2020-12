Programa de pavimentação inclui interior de Porto União

As obras de pavimentação de ruas não pararam na cidade. Nas últimas semanas as Ruas Leovegildo Dalmas, Werno Weber e Arthur Frei, em São Miguel da Serra, tiveram as obras de saneamento e pavimentação concluídas. Em Santa Cruz do Timbó a Rua Getúlio Vargas teve sua parte mais íngreme concretada, e, a Rua 24 de Maio está com a base pronta para receber a pavimentação.

Além das obras de pavimentação, a Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, tem investido na criação, desenvolvimento e aprimoramento de novos espaços turísticos. É o caso do fortalecimento do segmento das pousadas com pesqueiros; a melhoria dos espaços já existentes como a reforma da Praça Martin Eisemberg e o Recanto Pedro Ermonge; e a criação de novidades como o Portal Turístico em Santa Cruz do Timbó. Em São Miguel da Serra foram criados o Monumento ao Centenário e o Portal Turístico Hilário Becker.