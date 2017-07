PROGRAMA PORTEIRA ADENTRO COMEÇA A FUNCIONAR

Os produtores rurais que possuem cadastro na Secretaria Municipal de Agricultura já podem se beneficiar do Programa Porteira Adentro, e os que desejam usufruir precisam inserir-se no cadastro de produtor rural.

O Programa que foi lançado na semana passada pelo prefeito Santin Roveda, tem como objetivo a prestação de serviços de mecanização agrícola aos produtores, no desenvolvimento de suas atividades agropecuárias.

O agricultor que após realizar o cadastro faz a solicitação da máquina que precisa utilizar não podendo ser compatível com a que já possui a partir disso a equipe técnica da Secretaria faz uma vistoria na propriedade, e havendo viabilidade técnica, é feita a realização do serviço dentro do cronograma de atendimento nas comunidades.

Os serviços disponíveis são de transporte de carga de terra, transporte de carga de cascalho, serviços de trator de esteira grande e pequeno, serviços de motoniveladora, retroescavadeira, escavadeira hidráulica, serviços de carregadeira, rolo compactador, transporte de areia e pedra brita, e serviço de transporte de máquinas (prancha).

O agricultor paga 50% do serviço, e ele não pode possuir débitos junto à tesouraria municipal. Após a solicitação ser efetuada e analisada, o serviço entrará no cronograma de execução de trabalhos da Secretaria de Agricultura, e atenderá conforme a demanda.