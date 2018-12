Programa “QUALIDADE DE VIDA” promoveu o bem-estar em Instituições de União da Vitória

Neste mês de dezembro a equipe do CEJUSC da Comarca de União da Vitória, coordenada pelo Juiz Carlos Mattioli,está realizando o encerramento de 2018 do Programa “Qualidade de Vida”, o qual visa resgatar o vínculo familiar, além de planejar a possível reinserção dos internos à sociedade, além de realizar atividades recreativas e pedagógicas ao longo do ano.

Atualmente o programa envolve três instituições, quais sejam a Associação Casa de Apoio Santa Clara– (ACASC) com o Projeto “ Viver Bem”, a Associação Profeta Daniel com o Projeto “Fortalecer”, e a Associação Beneficente Lar de Nazaré com o Projeto “Melhor Idade”.

No sábado, 01, as ações junto ao Abrigo Santa Clara foram encerradas com um Almoço de Natal e entrega de presentes pelo Papai Noel, um símbolo muito significativo desta data comemorativa entre as internas da instituição. O encontro foi planejado em conjunto com um grupo de professores estaduais que trabalharam anteriormente no Abrigo, sendo coordenado pela sra. Marlene Meister. Já o desfecho do atendimento no Profeta Daniel ocorreu na quinta-feira, 06, sendo realizado um café da tarde para as internas, com entrega de lembranças ao final do encontro.

Nesta sexta-feira, 14, aconteceu o encerramento do atendimento ao Lar de Nazaré, com a presença do músico Lucas Carneiro para alegrar a tarde dos internos, também com a entrega de presentes. A atividade é aberta ao público.

Texto e fotos: Psicologia do CEJUSC