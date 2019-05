Programa Reforma Rápida é lançado em União da Vitória

Foi realizada na tarde de segunda-feira (29), na Escola Municipal Fruma Ruthemberg, no bairro Cidade Jardim – distrito de São Cristóvão – o lançamento do programa “Reforma Rápida”. Trata-se de uma inovação que consiste em realizar os devidos reparos e melhorias na infraestrutura escolar, principalmente, desburocratizando e agilizando as reformas necessárias.

“Antes, em caso de uma ação de melhorias, uma licitação específica era realizada para cada escola, projetos, planilhas orçamentárias, aprovações contábeis, jurídicas, enfim, acabava por demorar meses, e demandava muito tempo e estrutura funcional”, destacou o secretário de educação e proponente do programa, Ricardo Brugnago.

Com o “Reforma Rápida”, uma única licitação foi realizada pela prefeitura de União da Vitória que lista mais de 7000 itens e serviços de engenharia. Agora, o diretor escolar só precisa requisitar o conteúdo para sua aplicação nos projetos de recuperação predial que conta, também, com a supervisão do departamento de planejamento do município.

Marisa Léa Weiwanko, diretora da escola Fruma Ruthemberg, destacou a importância do programa para o prédio que vai completar 43 anos de existência. “O valor vem num momento importante e de uma maneira prática, pois assim podemos utilizar de maneira que supra nossas necessidades”, observou.

O prefeito Santin Roveda destacou, também, o apoio do deputado, Aliel Machado, nesta obra de aproximados R$ 200 mil que é a primeira de muitas. “Com esse programa podemos aperfeiçoar as ações, discutindo com a comunidade escolar, pais, alunos, o que é melhor para cada escola. E podemos agilizar os trabalhos, tanto é que na próxima segunda-feira já poderemos ter aqui as pessoas atuando com o projeto de revitalização desta importante escola”, disse Santin.