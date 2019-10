Programa União em Transformação segue a todo vapor

A empresa CEGE Engenharia iniciou nesta segunda-feira, 07, as

obras para pavimentação asfáltica na Rua Eurico Amann, no Rio D’Areia. O

investimento será de R$ 671.652,46. Além do asfalto, serão realizadas calçadas

com acessibilidade em todas as ruas.

Nesta fase inicial, está sendo feita a colocação de tubos para

drenagem das águas pluviais em ambos os lados da rua. Em seguida, haverá a

preparação da base para receber a camada asfáltica e também a construção do

meio-fio.

A empresa tem 120 dias para finalizar a obra. A Secretaria de

Obras e a Secretaria de Planejamento fazem a fiscalização da construção.