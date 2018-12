Programação de Natal em União da Vitória encanta expectadores

Com músicas natalinas, apresentações culturais e coral, as Escolas Padre João Piamarta e Clementina Lona Costa encantaram a multidão presente na Praça Alvir Riesemberg na noite de terça-feira, 11.

Muitos pais estavam emocionados com a apresentação das crianças. A praça, de onde partem os passeios noturnos “de trenzinho”, ganhou colorido som e vida com a presença de todos os pequenos artistas. “Toda noite somos agraciados com alguma surpresa de Natal”, disse uma moradora de um prédio no entorno da praça.

“Demonstrar para a cidade o que nossos alunos dos Cemeis e Escolas fazem é muito gratificante. A Administração Municipal quer fazer de nossa cidade um local cheio de cultura e alegria onde as famílias e amigos frequentem as praças e se divirtam. Porque União da Vitória é uma cidade boa de viver” disse a secretária de Educação, Sandra Leão.

Na noite de 12 de dezembro, foi à vez das escolas Dille Testi, Melvin Jones e o Cemei Lavínia se apresentar, enquanto na Praça Visconde de Nacar, diante da estação, aconteceu a cantata da Escola Hilda Melo.

Até dia 20, sempre a partir das 20h, as apresentações serão sempre diante da estação. Já o trenzinho continua partindo do mesmo endereço, mas agora tem parada na Fábrica do Papai Noel, que fica na Estação Central.