SEBRAE convida crianças da escola Hilda Melo para apresentarem, em Francisco Beltrão, o projeto “Bolsa de Luxo”, que reutiliza caixinhas de leite

O município de União da Vitória participou do projeto “Cidade Empreendedora”, um programa do Sebrae, uma das ações que envolvem a população de forma mais direta por meio do “Jovens Empreendedores Primeiros Passos” (JEPP).

O pacote ensina o empreendedorismo às crianças por meio de apostilas e uso de práticas do aprender fazendo, em que a criança é a protagonista. Ela planeja, organiza gastos, faz cálculos e decide em equipe estratégias de marketing sobre determinado produto ou serviço.

O JEPP está sendo realizado em várias escolas municipais de União da Vitória.

Na Escola Municipal Hilda Melo, os alunos do terceiro ano da Professora Marisane Werle, decidiram fazer um produto que além de bonito e versátil fosse também sustentável.

Eles criaram a “Bolsa de Luxo”, que é feita de caixinhas de leite. A criação chamou a atenção da Equipe do Sebrae que convidou a turminha da Escola Hilda Melo para participar do Festival da Sustentabilidade, em Francisco Beltrão, dentro do maior evento de Sustentabilidade do Paraná, expondo a ideia e explicando como foi o projeto.

A Prefeitura Municipal de União da Vitória patrocinou a viagem que foi inesquecível tanto para a as crianças quanto para os professores da Escola Hilda Melo que representaram muito bem nosso município.