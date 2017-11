Projeto de Combate à Evasão Escolar de União da Vitória será premiado no Rio de Janeiro

Na próxima segunda-feira, 6 de novembro, às 18 horas, no Tribunal Pleno do TJRJ será realizada cerimônia de premiação dos finalistas selecionados na 6ª edição do Prêmio AMAERJ Patrícia Aciolli de Direitos Humanos.

O “Projeto de Combate à Evasão Escolar” criado no ano de 2008, pelo Juiz de Direito Carlos Mattioli em União da Vitória está entre os escolhidos na categoria “Magistrados”.

Desenvolvido no âmbito da Vara da Infância e Juventude, e contando com a parceria do Ministério Público local (Dr. Julio Ribeiro de Campos Neto), e do Núcleo Regional de Educação (atual chefe Professor Ricardo Brugnago), o programa tem como objetivo a diminuição dos índices de evasão escolar através do incremento das redes de proteção, busca das causas do abandono da escola, e o diálogo e auxílio concreto aos núcleos familiares envolvidos com alunos faltosos e evadidos. Com as providências tomadas ao longo dos últimos anos os índices de abandono escolar tanto no ensino fundamental como médio diminuíram significativamente na região.

Estão definidos os finalistas da 6ª edição do Prêmio AMAERJ Patrícia Acioli de Direitos Humanos. A Comissão Julgadora analisou os 223 trabalhos inscritos e definiu, nesta segunda-feira (30), os finalistas de cada categoria: Trabalhos dos Magistrados, Reportagens Jornalísticas, Práticas Humanísticas e Trabalhos Acadêmicos. A cerimônia de premiação será em 6 de novembro, às 18h, no Tribunal Pleno do TJ-RJ.

Na categoria Trabalhos dos Magistrados, os três primeiros colocados receberão um troféu cada. A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, será homenageada com o Troféu Hors-Concours.

