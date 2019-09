Projeto de estudantes do Campus União da Vitória visa divulgação de produtos rurais locais﻿

Dirceli, Adrieli e Maísa



Filhas de produtores

rurais, as estudantes do terceiro ano do curso Técnico em Informática Integrado

ao Ensino Médio, Adrieli Polsin, Dirceli de Gois e Maísa de Oliveira, estão

desenvolvendo o projeto HF: conectando o Cinturão Verde, que

tem como objetivo a valorização e divulgação dos produtos da agricultura

familiar rural do Vale do Iguaçu.

O projeto iniciou em 2017,

com uma pesquisa realizada por meio da aplicação de questionários que visavam

conhecer o perfil dos consumidores da cidade e constatou que, por falta de

divulgação, os produtos da agricultura familiar rural, comercializados em

feiras e mercados do município, eram praticamente desconhecidos dos

consumidores.

A pesquisa trouxe, também,

resultados que fomentaram a discussão sobre o assunto no âmbito regional,

considerando que a região do Vale do Iguaçu possui cerca de 88% dos

estabelecimentos rurais vinculados à agricultura familiar.

“Os produtos desses

agricultores são de excelente qualidade e orgânicos, mas não são conhecidos do

público da cidade, especialmente dos jovens, que não costumam frequentar as

feiras ao ar livre. Acreditamos que nosso projeto pode auxiliar fazendo com que

esses produtos se tornem populares e sejam adquiridos com frequência”, explica

Dirceli.

Outro resultado

significativo desta pesquisa foi a criação de um selo de identificação dos

produtos locais, o Cinturão Verde do Vale do Iguaçu. Atualmente,

este selo pode ser encontrado nos alimentos vendidos nas feiras livres e

supermercados que fazem parte desta parceria, e já conta com a participação de

mais de 190 produtores.

O próximo passo do projeto

é a criação de uma página na internet para melhor divulgação desses itens. No

site, as estudantes pretendem, além de apresentar os produtos, contar a

história do produtor, a forma de cultivo e fabricação e os locais onde os

artigos podem ser encontrados.

“Conhecemos a forma de

cultivo utilizada pelos agricultores familiares, pois somos oriundas do campo.

Eu, por exemplo, ajudo meus pais na cultura de morangos, e por isso sabemos que

a popularização desses produtos pode ser benéfico tanto para os agricultores

como para quem deseja consumir itens orgânicos, livres de conservantes e de

qualidade”, afirma Maísa.

O projeto HF:

conectando o Cinturão Verde foi apresentado na V Mostra de Inovação, Pesquisa,

Ensino, Extensão e Cultura – Mipeec, do Campus União da Vitória,

realizada nos dias 12 e 13 de setembro, e atraiu a atenção do público que

prestigiou o evento.

“A Mipeec nos proporcionou

a oportunidade de divulgar o projeto HF e sua importância na agricultura

familiar e mostrar a relevância do nosso projeto para a comunidade de União da

Vitória e região”, afirmou Adrieli.

O site está previsto para

ser lançado até o mês de dezembro deste ano e já está em fase de finalização.