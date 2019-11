Projeto de estudantes do IFPR – Campus União da Vitória visa auxiliar a aprendizagem de alunos com deficiência visual

Facilitar a rotina escolar

de estudantes que possuem deficiência visual. Esse é o intuito do projeto Tecnologia e Inclusão

Andando Juntas, das estudantes do

terceiro ano do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio, Daniele

Belena, Érica Ferreira, Larissa Wojcik e Naiury Oliveira.

O projeto busca catalogar

materiais adaptados para utilização por pessoas com deficiência visual

existentes em instituições de ensino da região de União da Vitória, visando

criar um banco de dados desses itens que possa ser acessado por quem tenha

interesse, por meio de uma página na internet, que permitirá o empréstimo por

instituições e pessoas da comunidade.

“O projeto surgiu quando a

gente percebeu a dificuldade que os professores encontravam, especialmente na

nossa instituição, para obter materiais para deficientes visuais, como

livros, audiobooks e outros, que são

produzidos especialmente para o uso de pessoas cegas”, explica Larissa.

A turma das alunas enfrentou

o problema na pele, pois Naiury é deficiente visual e precisou que a escola se

adaptasse para oferecer a estudante os recursos necessários que garantissem a

aprendizagem.

“Notamos que alguns

conteúdos só podiam ser ensinados a Naiury semanas após a turma ter visto a

matéria, pois o professor precisava providenciar os materiais que permitiriam

que ela assimilasse aquele assunto por conta da sua limitação, e conseguir

esses itens adaptados nem sempre era algo fácil”, conta Daniele.

Os primeiros itens

adicionados ao catálogo foram os criados pelos próprios professores de Naiury,

alguns confeccionados de forma artesanal, mas que foram de grande auxílio para

o desenvolvimento acadêmico da aluna. Além desses, foram incluídos itens

adquiridos pelo campus e os existentes no

Centro de Atendimento Especializado na Área de Deficiência Visual de União da

Vitória – CAEDV, parceiro do projeto.

O objetivo das estudantes é

incluir no catálogo os equipamentos presentes em outras escolas e instituições

da região, aumentando o número de materiais disponíveis e aproximando as

entidades que sofrem com a mesma dificuldade para encontrar os recursos

educativos que permitem o acesso às informações e aos conteúdos para alunos com

cegueira.

“O site possuirá itens para

auxílio em sala de aula, para estudo de disciplinas específicas, mas também

livros de literatura e equipamentos que podem ser utilizados como recreação e

lazer, por isso queremos abrir o site não apenas para organizações, mas também

para pessoas físicas”, explica Érica.

A página deve entrar no ar

no final do mês de novembro, e a partir daí as alunas desejam buscar novas

parcerias para aumentar o catálogo e oferecer mais opções. Para realizar o

empréstimo dos produtos, o usuário precisará se cadastrar no site, criar um login

e incluir alguns documentos. Depois ele poderá navegar pelas opções

disponíveis, escolher os materiais de que precisa e retirar na instituição onde

estiver armazenado.

Além do catálogo, o site

também possuirá uma área de divulgação de cursos e oficinas de capacitação

sobre a criação artesanal de objetos de acessibilidade e de auxílio a

professores de alunos com necessidades específicas.

Para a pedagoga do Campus

União da Vitória, Andréa Mariano, o projeto auxiliará tanto os alunos com

deficiência visual quanto as escolas e profissionais que precisam adaptar suas

aulas às necessidades dos estudantes. “Quando recebemos a Naiury aqui no IFPR,

nosso desafio inicial foi conhecer as principais ferramentas que poderíamos

utilizar para garantir a aprendizagem da aluna. Então, contatamos os

profissionais e serviços de apoio disponíveis na rede municipal e estadual.

Inicialmente conseguimos a máquina Braille por meio de uma cessão provisória da

Escola Municipal Maridalva Palamar e recebemos o computador da Reitoria e aos

poucos adquirimos os recursos educativos de que ela precisava. O projeto das

meninas vai facilitar o acesso a esses recursos e trazer o conhecimento das

ferramentas existentes”, afirma.

A partir do momento em que

o site estiver em pleno funcionamento, o grupo pretende se dedicar a incluir

itens que auxiliem alunos com outras deficiências e necessidades específicas,

ampliando o catálogo e tornando a ferramenta mais inclusiva.

Na foto: Larissa

Wojcik, Daniele Belena, Naiury Oliveira e Érica Ferreira