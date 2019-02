Projeto de Hussein Bakri institui o Dia Estadual do Produtor da Erva-Mate

O deputado estadual Hussein Bakri (PSD) anunciou nesta quarta-feira (13) uma homenagem aos produtores rurais da Região Sul do Paraná. O Líder do Governo na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) apresentou um projeto de lei instituindo o dia 2 de fevereiro no calendário oficial de eventos no estado como Dia do Produtor da Erva-Mate.

“É um gesto simbólico, mas que representa muito. Trata-se de um setor crucial não só para a economia, mas também para a história e a cultura do Paraná”, afirma Hussein. O anúncio foi feito em Bituruna durante o evento “Mate Talks”, que reuniu líderes políticos, produtores e empresários da erva-mate para debaterem legislações, pesquisas e políticas públicas para o setor.

Economia – Na justificativa do projeto protocolado nesta semana na Assembleia, Hussein Bakri afirma que a erva-mate é uma das maiores responsáveis pela construção da identidade histórica do Paraná. Por quase um século, entre 1853 e 1929, o produto respondeu por cerca de 85% da economia estadual.

Além disso, a Região do Vale do Iguaçu, no Sul do estado, é considerada a maior produtora de erva-mate do mundo. “Tendo em vista a relevância social, cultural e importância econômica do produtor de erva-mate no Estado do Paraná, é que se justifica o presente projeto, sendo digno de reconhecimento público por esta Casa de Leis”, diz a proposta. A escolha pelo dia 2 de fevereiro se dá pelo fato de nesta data, em 1885, ter sido inaugurada a Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá, que permitiu o transporte da erva-mate para exportação.