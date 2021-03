Projeto de lei que autoriza compra de vacinas em Porto União é aprovado

Na manhã de terça-feira, 9 os vereadores de Porto União estiveram reunidos para a votação a aprovação do Projeto de Lei que ratifica protocolo de intenções firmado entre Municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde.

O Projeto de Lei foi apresentado na Seção da Câmara de vereadores na noite de segunda-feira, 8, tendo recebido diversos questionamentos de apenas um dos vereadores presentes. Segundo Dr Walbert, é preciso se atentar que o Governo Federal já sinalizou o envio suficiente de vacinas. De fato, as vacinas estão sendo enviadas, mas como explicou o vereador Paulo Kovalski, essa é apenas uma precaução para que, caso as vacinas continuem chegando tão, vagarosamente, ou as projeções de envio continuem falhando nos prazos, nós tenhamos autonomia no município. Ainda contrariado com a explicação, Walbert questionou a eficácia das possíveis vacinas alegando que as mesmas ainda não foram testadas. Mais uma vez tendo sido respondido que importa agora aprovar o orçamento já que os detalhes técnicos serão tratados em outro momento. Infelizmente, na manhã de hoje, quando o projeto foi para a votação, apenas dois vereadores que costumam se opor a tudo sem apresentar argumentos, não se fizeram presentes se abstendo de votarem em um dos assuntos mais importantes dos últimos anos. A Vereadora Eliane não pode comparecer justamente por estar na linha de frente de combate a COVID-19, e, justificou sua ausência já que os profissionais de saúde estão, absolutamente, sobrecarregados.

Eliseu Mibach, prefeito de Porto União, elogiou a celeridade com a qual o Vereador Gildo Luiz Masselai, presidente do Legislativo, levou adiante a votação em caráter de urgência, o que coloca Porto União na dianteira dos municípios em nível nacional na aquisição das vacinas. Mibach ainda destacou a importância da parceria entre os poderes executivo e legislativo em que a população é, amplamente, beneficiada.

Para encerrar a fala, Eliseu citou o trabalho dos vereadores Gildo Luiz Masselai, Fernando Barulho, Israel Araujo, Luiz Alberto Pasqualin, Eliane dos Santos, Vanessa Witiuk Ferreira, Paulo Kovalski, Miguel Von Guilsa e Neilor Grabovski que não deixaram de trabalhar pensando na população acima de tudo e afirmou que o município tem recursos para essa finalidade já que fez a gestão do orçamento destinado a COVID-19 com responsabilidade e inteligência.

Porto União também integra outras iniciativas de aquisição da vacina como o Consórcio da AMSULPAR E FECAM, além do Consórcio da frente nacional de Prefeitos, ou seja, a primeira iniciativa que tiver acesso às vacinas beneficiará a população de Porto União.