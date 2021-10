“Projeto de reajuste aos servidores chega à Assembleia ainda neste ano”

Líder do Governo na Assembleia Legislativa, o deputado Hussein Bakri (PSD), anunciou que será enviado à Casa ainda neste ano um projeto prevendo reposição salarial aos servidores públicos estaduais. Segundo o parlamentar, o índice de reajuste está sendo estudado pela Secretaria de Fazenda e valerá para o início de 2022. Ele disse também que, até dezembro, a intenção do Governador Ratinho Junior é destravar as progressões e promoções relativas a 2021 bem como o PDE (Programa de Desenvolvimento Educacional) dos professores.

“O FES (Fórum das Entidades Sindicais do Paraná) me procurou e estamos conversando sobre a data-base. Ainda não sei o índice, mas o reajuste será sim oferecido aos servidores, por quem o Governador tem enorme estima e respeito”, ressaltou Hussein Bakri.

O parlamentar afirmou também que a Lei Mansueto – de socorro financeiro emergencial da União aos Estados na pandemia – proíbe qualquer reajuste salarial ao funcionalismo até o final deste ano. “Não dá para diminuir que tivemos uma pandemia, em que daria para riscar a questão fiscal do Estado neste período. A grande luta foi para salvar vidas e milhões de reais foram destinados a essa finalidade.”