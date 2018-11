Projeto de reforma do Cine Teatro Luz é aprovado

Coordenação do Patrimônio Cultural do Paraná deu aval para o início do restauro

Com o intuito de apresentar o projeto aprovado do Cine Teatro Luz, o reitor Alysson Frantz, e o vice-reitor Lucio Kurten dos Passos, do Centro Universitário de União da Vitória (UNIUV), receberam o prefeito Bachir Abbas, para uma coletiva de imprensa no dia 14, na sala de reuniões da Instituição.

A UNIUV passou a administrar o Cine Teatro Luz no dia 23 de maio de 2016, e ficou responsável pela manutenção do prédio, bem como o pagamento de energia elétrica, água, esgoto e outras despesas de funcionamento.

Imediatamente após assumir o compromisso de manter e restaurar o prédio, que é um bem público, a UNIUV entrou em contato com a Coordenação do Patrimônio Cultural (CPC), solicitando uma visita in loco para uma avaliação inicial do imóvel, que não possuía sequer um projeto fidedigno do que lá está edificado.

Desde a concessão, foram 33 viagens contabilizadas, e ao todo 40 pessoas envolvidas nos trabalhos, entre professores, acadêmicos de Arquitetura e Engenharia Civil.

O projeto de restauração foi aprovado no dia 31 de outubro, com a documentação composta por quinze cadernos.

Frantz conta que a intenção da abertura do edital será o mais rápido possível. “O próximo passo será o processo licitatório. O investimento na obra vai passar dos 700 mil reais”.

Está prevista para a próxima semana, uma audiência pública para apresentar o projeto para a comunidade. Após a escolha da empresa responsável pela obra, o prazo será de 180 dias para ser finalizado. Todo o recurso investido será subsidiado pela instituição, o planejamento financeiro foi feito com base na planilha do Paraná Edificações.

Após a restauração, o foco será a manutenção preventiva do patrimônio. A intenção é utilizar o espaço para a realização de palestras, simpósios, atividades culturais e artísticas, além de proporcionar a participação de toda a comunidade.