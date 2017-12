Projeto DEDICA aborda a justiça restaurativa

A Vara da Infância e Juventude e CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de União da Vitória/PR promoveram, em conjunto com o Núcleo Regional de Educação de União da Vitória e o Ministério Público local, o 2º encontro do Projeto DEDICA – “Olhares para a Infância e Juventude” de 2017, no último dia 29 de novembro.

A ação é resultante do aprimoramento do Projeto de Combate à Evasão Escolar desenvolvido na Comarca, e contou com a temática da “Justiça Restaurativa”, como ferramenta eficaz na resolução positiva de conflitos através do aprimoramento do diálogo e cultura da paz. Participaram da explanação o Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Roberto Portugal Bacellar, que é Presidente da Comissão Paranaense de Justiça Restaurativa, e as Juízas de Direito Laryssa Angélica Copack Muniz e Jurema Carolina Gomes, da Comarca de Ponta Grossa/PR.

No evento o Juiz de Direito Doutor Carlos Mattioli recebeu do Poder Legislativo de União da Vitória “Moção de Votos de Aplausos” pelo “Prêmio Patrícia Acioli de Direitos Humanos” recebido no mês de outubro no Rio de Janeiro, no qual foi reconhecido o trabalho realizado pelo Projeto de Combate à Evasão Escolar.

O encontro do DEDICA contou com mais de 250 participantes em dois períodos nas dependências da Uniguaçu – Unidade de Ensino Superior Vale do Iguaçu, instituição de ensino que também certifica a participação dos educadores. Assessoria do CEJUSC. Fotos CEJUSC e NRE de União da Vitória.