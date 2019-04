Projeto “ESPORTE PARA A VIDA” mostra a superação de adolescentes em União da Vitória

O Projeto “Esporte

para a Vida” do CEJUSC celebrou no dia de hoje, 29 de março, em um evento, o

sucesso da primeira turma de adolescentes meninos e meninas, com o “Exame de

Faixas”, entrega de certificados aos participantes, e homenagem aos medalhistas

de campeonato realizado na Lapa no início do mês de março.

Promovido pelo Fórum

em parceira com Academia Corpo em Ação (professor Rafael Vidal), o CREAS e a

Prefeitura Municipal de União da Vitória, Isaias Vieira da Silva, Wilton

Gabriel Boiko e Claiton Luan Cardoso de Lima foram os primeiros destaques do

grupo na prática do Kung Fu.

Todos os alunos

passaram pelo atendimento no Fórum por alguma situação de vulnerabilidade

familiar ou social, e recebem gratuitamente as aulas da prática marcial, tendo

os únicos compromissos de acompanhar as atividades promovidas pelo CREAS, assim

como manter o bom desempenho escolar.

São também parceiros

do projeto Lucas Alves da Rocha, Rosangela Kerber, Rozania Aparecida Arno da

Silva, Mario Franzoi e Liliane Alves da Rocha.

Texto e fotos: CEJUSC