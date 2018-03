Projeto nº 1/2018, é de autoria do vereador Diego dos Santos

Aprovado em segundo turno e encaminhado ao Executivo para sanção do prefeito Santin Roveda

Na quarta sessão ordinária da Câmara, realizada nesta segunda-feira (5), vereadores aprovaram por unanimidade e em segundo turno o Projeto de Lei Ordinária nº1/2018, de Diego dos Santos, que dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção de treinamento em primeiros socorros aos profissionais da rede escolar do Município. O treinamento, segundo o parlamentar, será direcionado aos professores e funcionários das escolas e creches da rede pública e privada de ensino de União da Vitória. “Sabemos que os primeiros socorros prestados de imediato às vítimas de acidentes são primordiais para salvar uma vida, além de protegê-las de maiores danos até a chegada dos profissionais de saúde especializados e do Corpo de Bombeiros” justifica o vereador. Diego salienta ainda, que os profissionais da rede de ensino, convivem diariamente com um grande número de bebês, crianças e adolescentes, e que é de suma importância que todos tenham as noções básicas de primeiros socorros.

Este projeto estabelece nas escolas o selo Lucas Begalli Zamora, nome da criança de 10 anos que morreu engasgada com cachorro-quente em uma excursão com a escola em que estudava, em Campinas (SP), no final de 2017. Desde então, a mãe do menino tem feito um movimento nacional para que os municípios e as Câmaras Municipais apresentem projetos de lei no sentido de que os professores e os profissionais das escolas e creches estejam preparados para esses eventuais casos de acidente.

Confira os artigos do Projeto de Lei: