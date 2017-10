Projeto Rio Limpo vence II Prêmio Sesi ODS 2017

Premiação aconteceu no dia 17

O Projeto Rio Limpo, organizado pelo curso de Engenharia Ambiental do Centro Universitário de União da Vitória (UNIUV) recebeu na terça-feira, 17, o primeiro lugar no II Prêmio Sesi ODS 2017. A premiação visa reconhecer e divulgar práticas que colaborem para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) realizadas por organizações paranaenses.

Para Lisandra Kaminski, coordenadora a conquista do prêmio é um reconhecimento das ações realizadas pelo projeto de 2012 até agora. “Desde o início buscamos disseminar as ações realizadas na tentativa de proporcionar uma reflexão nas pessoas sobre o descarte correto do lixo. Assim, vejo que este resultado vem impulsionar ainda mais a divulgação do projeto e, com isso, contribuir com a conscientização ambiental. Acredito, também, que este resultado irá motivar ainda mais as pessoas a contribuírem com as ações, porque sabem que nosso objetivo é sério e que realmente estamos contribuindo com a qualidade do meio ambiente e com a sociedade em geral”, comenta.

Lisandra acredita que os fatores que influenciaram na escolha do projeto como primeiro lugar na premiação são o histórico e a evolução do projeto. “Já são seis anos com nítida evolução ao longo de cada edição, com um número cada vez maior de acadêmicos, professores, entidades e voluntários envolvidos, com 9,7 toneladas de lixo retiradas do Iguaçu e mais de 500 participantes nas ações. Isso demonstra que o projeto possui uma base forte e que atinge um número muito grande de pessoas, contribuindo para uma sociedade mais consciente com relação ao descarte de lixo e mais engajada com as ações ambientais”, explica.

O Projeto Rio Limpo é um vento que acontece anualmente. Segundo Lisandra, a intenção agora é dar continuidade nas ações do projeto, mas sempre pensando em melhorar e aperfeiçoar as atividades, oportunizando a participação de mais pessoas. “O prêmio recebido nos motiva ainda mais nesta melhoria contínua. O sentimento é de grande satisfação e gratidão. Satisfação porque todo o empenho na realização das ações do Rio Limpo, além de proporcionar o atendimento aos objetivos propostos, está sendo reconhecido com abrangência regional. E gratidão a todas as centenas de pessoas que atuaram direta ou indiretamente nas mais diversas atividades envolvidas nas edições, pois este é o resultado de um trabalho coletivo e voluntariado.

Além da UNIUV, concorreram na categoria as instituições Associação Paranaense de Cultura da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná (Fempar), Instituto Federal do Paraná – Campus Curitiba e Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Dois Vizinhos. Na oportunidade a UNIUV recebeu o Selo Sesi ODS, o certificado de finalista na categoria “Instituição de Ensino Superior” e o troféu de vencedor em primeiro lugar.