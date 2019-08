Projeto Slava Ukraini!: Apresentação “KALENA 50 Anos”

Grupo

Kalena comemora cinquentenário com a conclusão do projeto “Slava Ukraíni!

Valorização da Cultura Ucraniana no Sul do Paraná”

O

Grupo Kalena, um dos mais renomados grupos folclóricos ucranianos do Brasil,

comemora seus 50 anos com um show completo neste sábado dia 24/08/19, a partir

das 20h30, no Centro de Eventos São Basílio Magno, anexo à Igreja Ucraniana em

União da Vitória – com entrada gratuita.

A

apresentação contará com todo o elenco do Kalena, grupo adulto, infantil,

juvenil, máster e musical, além de contar com exposição de artesanato e

culinária típica ucraniana, sendo a conclusão do projeto “Slava Ukraini –

Valorização da Cultura Ucraniana no Sul do Paraná”, projeto que já passou

por outras nove cidades da nossa região.

“Estamos

vivenciando um momento especial do Kalena, e queremos que os nossos amigos e

admiradores do grupo venham, prestigiem! Estamos preparando um show com muito

carinho e teremos ainda uma praça de alimentação, artesanato, será um momento

de celebrar os 50 anos do Kalena e também a cultura ucraniana presente em

nossas cidades!” afirma Daniel Sliwinski presidente do grupo.

A

data de 24 de agosto, escolhida para esta apresentação do Kalena também carrega

uma importância simbólica especial, pois também é o “Dia da Comunidade

Ucraniana no Brasil”, e data da “Independência da Ucrânia”.

Apresentação

do Folclore Ucraniano Kalena – 50 anos

Projeto

“Slava Ukraíni! – Valorização da Cultura Ucraniana no Sul do Paraná

Data:24/08/2019

– Sábado

Horário:

20h30

Local:

Centro de Eventos São Basílio Magno – anexo Igreja Ucraniana

União

da Vitória-PR

Informações:

42 98432 8561

Entrada

Gratuita.

O

projeto “Slava Ukraini! Valorização da Cultura Ucraniana no Sul do Paraná”,

conta com o apoio da COPEL, realização do Folclore Ucraniano Kalena e incentivo

do PROFICE – Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Estado do Paraná –

Secretaria de Cultura – Governo do Estado do Paraná.

