Em parceria com a

Secretaria de Assistência Social, a Igreja Adventista do Sétimo Dia de União da

Vitória realizará um projeto social no Bairro Limeira. As atividades serão

promovidas durante esta e a próxima semana. O projeto Calebe consiste na

limpeza do bairro, escola de férias, pintura do muro da escola e curso sobre

como parar de fumar. As ações serão realizadas por

adolescentes e jovens adventistas.