Já atendeu mais de 100 homens acusados de violência em União da Vitória.

Na última terça-feira (04), na Comarca de União da Vitória, o Juiz de Direito coordenador do CEJUSC, Carlos Eduardo Mattioli Kockanny, acompanhou o encerramento do terceiro grupo do “Projeto Viva em Paz”, na Universidade do Contestado – UnC, Campus Porto União. A prática visa proporcionar gratuitamente um espaço de acolhimento e de trabalho psicoterápico coletivo para indivíduos que são acusados da prática de violência doméstica. Os encontros acontecem semanalmente no decorrer de um semestre, sendo coordenado o projeto pela psicóloga Marly Terezinha Perrelli, atualmente contando com o auxílio das psicólogas Rosane Menezes, Vanessa Zanella e Adaiane Pereira, assim como acadêmicos de psicologia da Universidade do Contestado vinculados ao CEJUSC.

Na atividade realizada nesta semana os participantes expuseram sobre sua participação no grupo ao longo do primeiro semestre. Todos os relatos apresentaram pontos positivos, os participantes reconheceram melhorias em seu relacionamento, tanto no ambiente familiar, como em seu bem estar pessoal, os acusados de violência manifestaram que encontraram no grupo alternativas para lidar com seus impulsos e “nervosismo” antes de uma discussão conjugal chegar a um ato de agressão.

Acompanhou também a reunião o advogado consultor do Instituto Innovare, Dr. Luiz Assi, o qual se encontra em visita às práticas inscritas no 14º Prêmio Innovare.