Promoção da Autoestima e Acolhimento das Mulheres

Foram promovidos variados serviços por instituições parceiras do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, com apoio da Prefeitura Municipal de União da Vitória– Vereadora Alandra Roveda – 6ª Regional de Saúde – SEJUF – Biomedicina, Nutrição e Enfermagem da Uniguaçu – Ana Verissimo Estética – Liza Centro Profissionalizante – Rede Feminina de Combate ao Câncer e SESC de União da Vitória, OAB. O CEJUSC ofertou atendimentos jurídicos, psicológicos e assistenciais, além de outras atividades realizadas. Texto e Fotos CEJUSC