PRONATEC â€“ FIC seleciona professores em Porto UniÃ£o

Os municípios de Mafra, Canoinhas e Porto União estão com processo seletivo para contratação de professores para atuarem no PRONATEC -FIC (Formação Inicial e Continuada). As inscrições iniciaram no dia 21, e vão até dia 25 desse mês. As inscrições devem ser feitas na Gerência de Educação, na Unidade de Atendimento de Canoinhas, rua Barão do Rio Branco, n 101, das 13 às 19 horas.

O edital está disponível nos portais da Prefeitura de Porto União www.portouniao.sc.gov.br e no site da Secretaria Estadual de Educação www.sed.sc.gov.br/serviços/programas-e-projetos/27461-pronatec.