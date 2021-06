Provopar de União da vitória recebe doação da Campanha do Agasalho do Sesc-PR

Na última sexta-feira (18), o Sesc de União da Vitória realizou a primeira doação da Campanha do Agasalho 2021. Foram entregues 4.288 peças de roupas, calçados, agasalhos e cobertores para o Programa do Voluntariado Paranaense (Provopar) de União da Vitória.

Na ocasião esteve presente o gerente executivo do Sesc de União da Vitória, Alexandre Otaviano, e a coordenadora do Provopar, Francielle Misturini.

O gerente executivo ressaltou: “O trabalho que o Provopar realiza no município é de grande importância para o atendimento de centenas de famílias, e através dessa entrega também pretendemos estimular a toda comunidade a fazer sua doação em diversos pontos de coleta, e também aqui no Sesc/Senac. Provavelmente todos nós temos uma peça de roupa que não serve ou não usamos mais, e que podemos através do gesto de solidariedade ajudar todos que precisam.

Francielle Misturini destacou que a demanda nesse agora com o frio aumenta ainda mais. Ela menciona que por dia, em média, 30 pessoas fazem contato com o Provopar na busca de roupas, agasalhos e também alimentos, e que a parceria com o Sesc possibilita muito a realização do trabalho voluntário da instituição.

Serviço

Campanha do Agasalho – Sesc-PR

Doações de agasalhos e itens do vestuário.

Locais para doação pode ser consultado: