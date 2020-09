Provopar doa 800 cestas básicas e kits de higiene pessoal a entidades assistenciais do sul do Paraná

Numa ação voltada a famílias carentes do sul do Paraná, o PROVOPAR (Programa do Voluntariado Paranaense) doou, nesta sexta-feira (04), 800 cestas básicas e kits de higiene pessoal a entidades assistenciais da região. A medida foi viabilizada pelo deputado Hussein Bakri (PSD) junto à presidente do órgão, Carlise Kwiatkowski.

“Este momento de pandemia tem criado dificuldade para todos, mas, sobretudo para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade social. E é meu dever, enquanto homem público, fazer de tudo para que o auxílio do Estado chegue a esses paraenses mais necessitados e ajude a minimizar as adversidades que eles estão enfrentando. Essa parceria com o PROVOPAR vai ser muito importante nesse sentido para centenas de famílias da nossa região”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo Ratinho Junior (PSD) na Assembleia Legislativa.

O material entregue nesta sexta-feira na Estação União, em União da Vitória, foi doado ao PROVOPAR por uma ONG do Rio de Janeiro. As 800 cestas básicas e kits de higiene pessoal foram distribuídos na região da seguinte forma: 150 para a Igreja Adventista e 50 para a Casa da Amizade, ambas de União da Vitória; 100 para a Associação dos Corredores de Paulo Frontin; e as APAEs de General Carneiro, Bituruna, Cruz Machado, Paula Freitas e Porto Vitória receberam 100 cada uma.