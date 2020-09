PROVOPAR entrega cestas básicas e kits de higiene pessoal a Entidades Assistenciais da região da AMSULPAR

O PROVOPAR (Programa do Voluntariado Paranaense) vai doar, nesta sexta-feira (04), 800 cestas básicas e kits de higiene pessoal a entidades assistenciais de municípios da região da Amsulpar. A entrega será feita pela Presidente do órgão, Carlise Kwiatkowski, e pelo Líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Hussein Bakri.

É obrigatório o uso de máscara no evento que ocorrerá na Estação União, em União da Vitória, a partir das 14 horas.

Carlise Kwiatkwoski, presidente do PROVOPAR Estadual