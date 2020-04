PSD de União da Vitória vai unir renovação política e experiência empresarial nas eleições deste ano

Próximo ao prazo limite de filiação partidária para as eleições deste ano, que termina neste sábado (4), o PSD de União da Vitória montou uma chapa de pré-candidatos a vereador marcada pela renovação e por nomes novos na política local. Além disso, com o apoio do Governador Ratinho Junior e a força do deputado Hussein Bakri, o partido e seus projetos para a cidade serão construídos com a colaboração de figuras importantes na sociedade civil organizada, como o advogado Thyago Pigatto e os empresários Nelson Presendo e Fabrício Moreira.

“Nasci em União da Vitória e foi aqui que construí minha vida pessoal e minha trajetória política. Quero ajudar a resgatar a proximidade da população com a administração municipal, que foi a marca dos meus dois mandatos como prefeito. Hoje exerço a função de Líder do Governo na Assembleia Legislativa e essa é uma oportunidade única para fazermos de União da Vitória uma referência não apenas no Sul do Paraná, mas em todo o estado”, afirma Hussein Bakri.

O parlamentar destaca que, na visita que fez à cidade um mês atrás, o Governador deixou claro que está atento às demandas do município. E essa parceria passa cada vez mais pelo fortalecimento do PSD. “Nosso partido tem sido procurado por lideranças de todo o Paraná que querem se somar ao projeto moderno e inovador que pensamos para o estado no médio e no longo prazo. E União da Vitória é um município importante, cidade polo da região da Sul, onde estamos construindo um PSD forte e capaz de atender aos principais anseios da sua população”, ressalta Ratinho Junior.

Para Thyago Pigatto, o partido fez questão de montar uma chapa sem nomes que já estão em mandato, com pensamento voltado para uma verdadeira renovação política, um “troca tudo” de verdade. “Os que estão aí já tiveram a oportunidade de mudar e não mudaram da forma como precisamos, mudar pouco ou mudar do mesmo jeito não é o que queremos, União da Vitória parte pro tudo ou nada”, diz Pigatto.

A receita do partido no município é unir renovação política e experiência do setor produtivo local. Por isso, além de nenhum dos vereadores atuais integrarem a legenda, o PSD buscou nomes reconhecidos no empresariado para preparar uma sigla robusta e com um planejamento sólido para a cidade ao longo dos próximos quatros anos. Entre eles estão o advogado Thyago Pigatto, que foi candidato a prefeito pelo PSC em 2016, e os empresários Nelson Presendo e Fabrício Moreira – este último presidente do Sindicato da Madeira e deve filiar alguns nomes que compõe o quadro das Universidades da região, que hoje é referência acadêmica no estado.

“Ao longo das últimas semanas, trabalhamos justamente na busca de novos nomes, pessoas que tenho certeza que vão oxigenar o jeito de fazer política na nossa cidade e, sobretudo, estão ansiosas e preparadas para fazer de União da Vitória um modelo para o Paraná”, explica Gabrielle Bakri, presidente do PSD do município