PSD define palanques eleitorais

O partido do governador Ratinho Junior, o PSD, já se organiza e começa a consolidar os palanques para as próximas eleições. São favas contadas o apoio à reeleição do prefeito de Maringá, Ulisses Maia (PDT), de Francisco Beltrão, Cleber Fontana (PSDB), e de Cascavel, Leonaldo Paranhos (PSC). Em Pato Branco, o candidato apoiado será Robson Cantu (PSD), atual vice-prefeito, e em União da Vitória, o escolhido é Thyago Pigatto Caus (PSC), genro do deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, Hussein Bakri.