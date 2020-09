PSD finaliza discussões para lançar candidato à prefeitura de União da Vitória

A cinco dias do fim do prazo para a realização das convenções partidárias, o PSD está finalizando a discussão sobre o nome que vai lançar para a prefeitura de União da Vitória, com o apoio do Governador Ratinho Junior e do deputado Hussein Bakri. Na manhã desta sexta-feira (11), lideranças do partido se reuniram com representantes do Cidadania, Avante, Republicanos e PSC e também com empresários entusiastas da candidatura. A convenção das cinco legendas está marcada para as 19h, da próxima quarta-feira (16), na Cantina Fornello, quando será anunciada a decisão sobre os postulantes a prefeito e vice.

“Estamos finalizando alguns estudos e há uma tendência muito forte de o PSD lançar candidato a prefeito. A possibilidade é real e concreta, inclusive de fecharmos uma chapa com Cidadania, Avante, Republicanos e PSC. Sinto na população um desejo de voltar a ter em União da Vitória o nosso modelo de administrar, de estar nos bairros, de escutar as pessoas, de saber o que está acontecendo no dia a dia. E falo de modelo, não de nome ou pessoa específica. Democraticamente respeito os outros modelos propostos, e a população vai escolher o que considerar melhor para a nossa cidade”, afirmou o deputado Hussein Bakri, que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa.

Entre os nomes que integram a aliança de cincos partidos e são cotados para encabeçar a candidatura estão a presidente do PSD municipal, Gabi Bakri; o advogado Thyago Pigatto; os empresários Nelson Presendo e Fabrício Moreira; e a presidente do Cidadania de União da Vitória, Paula Krzyzanowski. Além disso, o grupo pretende fechar uma chapa de candidatos a vereador marcada pela renovação e por nomes novos na política local.

“Ao longo dos últimos meses, trabalhamos na busca de novos nomes, pessoas que tenho certeza que vão oxigenar o jeito de fazer política na nossa cidade e, sobretudo, estão ansiosas e preparadas para fazer de União da Vitória um modelo para o Paraná”, declarou Gabi Bakri.

“Na região Sul, o PSD está muito bem formado, liderado pelo deputado Hussein Bakri. E, claro, União da Vitória é uma cidade importante e nós estamos trabalhando a possibilidade de ter um candidato do partido. Nós temos bons nomes. Nós temos o Thyago, que já foi candidato e que já apresentou uma boa proposta pra União da Vitória. A própria Gabi, que é uma jovem liderança e tem nos ajudando no trabalho do nosso Governo. E, além disso, outros partidos podem fazer parte e também podem apresentar nomes e a gente construir uma aliança que possa ser a melhor possível pra apresentar para a população de União da Vitória”, disse o Governador, Ratinho Junior. Na foto: Thyago Pigatto, Ratinho Junior, Gabi Bakri e Hussein Bakri.