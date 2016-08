Quarta do Chef Amigo recebe Andrews Rosa Brasil 

Durante o evento promovido pelo Meatpack House, o chef vai preparar uma deliciosa costela fogo de chão no pão

Nesta quarta-feira, dia 31 de agosto, o empreendimento curitibano Meatpack House vai realizar mais uma edição da “Quarta do Chef Amigo”. O evento semanal propõe que chefs de destaque do mercado brasileiro preparem sanduíches especiais para serem servidos no espaço mais democrático que existe: a rua.

Nesta edição, o evento contará com a participação do chef Andrews Rosa Brasil, da Rosa Brasil – Costela Fofo de Chão. Durante a “Quarta do Chef Amigo”, o profissional vai preparar uma deliciosa costela fogo de chão servida no pão, que será comercializada por R$ 15,00. Parte da renda será destinada para instituições de caridade.

O Meatpack House, empreendimento gastronômico brasileiro especializado em pão com linguiça, fica na Avenida Vicente Machado (nº 841), no Bairro Batel. Na quarta-feira, a casa vai funcionar das 17h30 às 01h00. Mais informações na página oficial do empreendimento no Facebook ou pelo telefone (41) 3043-0912.