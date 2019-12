Queluz deve se instalar em Porto União ainda no primeiro semestre de 2020

Na última semana

recebemos a visita do empresário Marcos Biston, diretor do Grupo Queluz. Ele

esteve no gabinete do prefeito, Eliseu, junto com o empresário Álvaro Schwegler

para falar do novo empreendimento do grupo que estará se instalando dentro de

poucos dias no Bairro Santa Rosa. O Grupo Queluz abrirá seu supermercado no

formato “Atacarejo”.

Atraído pelo índice de desenvolvimento humano (IDH) que considera alto, Marcos apresentou a expectativa de gerar, aproximadamente, 150 empregos diretos e veio com uma proposta de um estabelecimento em formato inovador atendendo à pesquisa realizada que apontou que 98% da população desejava mais um supermercado na cidade.