Quentão, polenta e caldinhos esquentam o outono no Centro Histórico de Curitiba

Bar e restaurante Senhor Garibaldi, na Trajano Reis, traz as novidades no cardápio para os dias de frio

A chegada da temporada de outono e inverno traz mudanças nos cardápios de bares e restaurantes de Curitiba. Bebidas e comidas quentes são as principais pedidas das pessoas para os dias mais frios. No Senhor Garibaldi as opções para aquecer começam com quentão, passam por polentas e caldinhos. “São alimentos artesanais, sem conservantes, com preço atrativo e de rápido preparo”, lembra Horácio Coutinho, proprietário e chef do Senhor Garibaldi.

Com o retorno da rede para o Centro Histórico de Curitiba, em um espaço colaborativo junto ao NovoLouvre, na Rua Trajano Reis, 36, durante o dia o espaço oferece além das opções já tradicionais do cardápio, cafés, bolos, salgados e o tradicional pão de mel – produzido com receita exclusiva da casa, além de refeições. Tudo artesanal.

Cardápio de Inverno

O quentão é preparado com uma receita exclusiva do Senhor Garibaldi, servido em um copo de 240 ml por R$5,00.

A polenta é servida em uma embalagem prática para o consumo e com duas saborosas opções de molho: de tomate e de linguicinha. O cardápio conta também com uma opção especial para os vegetarianos com Caponata de Berijela. Para o período foi criada a porção menor do prato que já faz grande sucesso nas lojas da rede com 150 gramas de polenta, 50 gramas de molho, queijo mussarela e uma opção crocante por cima (batata palha ou cebola frita empanada) para dar crocância e sabor, tudo isso com baixa caloria e por apenas R$ 5,00

Os caldinhos também incorporaram o cardápio em duas opções: feijão e mandioquinha. Também pelo valor de R$ 5,00 cada.

O cardápio do premiado Hot Dog, eleito o melhor da cidade, também segue completo, além de chopes artesanais que hoje já contam com 4 torneiras com estilos diferentes da bebida para os mais variados gostos.

Volta ao Centro Histórico

Seguindo a tendência de sustentabilidade e espaços colaborativos, o bar e restaurante Senhor Garibaldi está de volta ao seu primeiro endereço em Curitiba. Na região histórica da Praça Garibaldi, do Relógio das Flores e do “Cavalo Babão”. O premiado Hot Dog Americano, duas vezes eleito o melhor da capital paranaense, produzido com salsicha artesanal, estará disponível, além de boa parte do cardápio oferecido pela rede e outras novidades adaptadas ao novo formato. “A volta ao Centro Histórico resgata a história do Senhor Garibaldi, que teve início com o restaurante, e também faz parte do plano de expansão da rede, de acordo com às tendências do mercado colaborativo, sustentável e modernizado”, explica Horácio Coutinho, proprietário do Senhor Garibaldi.

O espaço colaborativo também abriga o NovoLouvre um ateliê/showroom. O prédio é da família da diretora criativa da marca, Mariah Salomão, e iniciou as atividades nos remotos 1935, como Loja de Tecidos Louvre. A referência familiar chancela um escritório de design de moda atual, onde tudo é resolvido digitalmente. Ao contrário do método tradicional, os moldes são digitalizados e riscados diretamente sobre o tecido, queimando etapas do processo e evitando desperdícios. A marca curitibana tem se aprimorado em uma roupa feminina contemporânea, atemporal e baseada em um conceito de produção ético e sustentável.

Além disso, um espaço coworking está em fase de estabelecimento de uma parceria com a UFPR, na área de design, para troca de tecnologias voltadas para a moda. Abriga ainda um escritório de arquitetura e um espaço de gastronomia, onde hoje funciona um café.

“Todas essas atividades no mesmo espaço valorizam o Centro Histórico de Curitiba, frequentado por turistas e moradores da cidade, sempre em busca de atividades culturais, artes e lazer”, ressalta Coutinho.

Serviço: O Senhor Garibaldi fica na Trajano Reis, 36, no São Francisco, e funciona nas segundas e terças-feiras das 11h às 18 horas, quartas e quintas-feiras das 11h às 23 horas, sexta e sábado das 11h às 0h e domingo das 11h às 21 horas. www.senhorgaribaldi. com.br