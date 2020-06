R$ 1 milhão para recape asfáltico em Bituruna, articulado pelo deputado Hussein Bakri

No último dia 15 de

junho, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano autorizou a prefeitura

de Bituruna a licitar as obras de recape asfáltico das ruas Dr. Oscar Geyer,

Antônio Coradin e José Bertoletti – esta última também receberá alargamento.

Orçados em pouco mais de R$ 1 milhão, os recursos serão financiados junto ao

Paranacidade e foram viabilizados a partir da articulação do deputado estadual,

Hussein Bakri (PSD).

“Mesmo em meio às

dificuldades enfrentadas neste momento de pandemia, o Estado vem mantendo os

investimentos nos municípios, garantindo a melhoria nas políticas públicas

ofertadas à população. Nesse sentido, o secretário João Carlos Ortega

assinou a autorização para que Bituruna licite esses recapes

importantíssimos. É mais um investimento significativo para o município, fruto

da parceria que construímos com o vice-prefeito Rodrigo Marcante e com o

vereador Gerson Lanzarini”, afirmou Hussein Bakri, que é o Líder do Governo

Ratinho Junior na Assembleia Legislativa.

“Não podemos deixar de

registrar o nosso agradecimento, em nome da população de Bituruna, pelo

trabalho incansável que o deputado Hussein Bakri tem feito lá em Curitiba em

prol do nosso município”, declarou o vice-prefeito Rodrigo Marcante.