RAC – Rede de Ajuda CEJUSC/Coronavírus

O Centro Judiciário

de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de União da Vitória divulga a

criação do programa Rede de Ajuda Cejusc/Coronavírus – RAC, que visa ofertar um

canal de acolhimento e primeiros socorros psicológicos.

Por meio da RAC toda

e qualquer pessoa que sinta a necessidade de ajuda em razão do momento de

quarentena,isolamento social e demais consequências sociais, psicológicas,

físicas, sociais e financeiras envolvendo oadvento do Coronavírus (Covid-19) pode

procurar os canais de contato da Rede de Ajuda.

Medo, angústia,

sofrimento, incertezas, ansiedade, dúvidas e outros sentimentos podem ser gerados

devido às mudanças repentinase drásticas verificadas na vida das pessoas em

período de pandemia. Assim, tudo aquilo que tira a paz de espírito, o sossegoe a

tranquilidade de todos é passível de causar efeitos bastante consideráveis na

saúde psicológica, com risco de adoecimento físico e mental. Daí a importância da

oferta de espaço de escuta, diálogo e acolhimento.

O Setor de

Psicologia do CEJUSC tem a habilidade e a experiência de longos anos do

exercício do acolhimento psicológico pessoal, que é realizado cotidianamente no

horário de expediente do Fórum, assim como também nas inúmeras atividades

externas, projetos e palestras realizados. Trata-se de trabalho de cidadania

preventivo à judicialização, assim como realizado antes, durante e depois do

fim de processos judiciais. Em razão da quarentena o acolhimento da RAC se dará

inicialmente exclusivamente por meio de vídeo chamadaem qualquer plataforma de

rede social, aplicativo, WhatsApp etc. O trabalho da RAC utiliza preceitos e técnicasde

PSP – Primeiros Socorros Psicológicos, com atendimento rápido e objetivo, tão

logo a equipe do CEJUSC seja procurada, sendo possível também a indicação de

terceiros que precisam de ajuda.No Instagram do RAC consta vídeo explicativo

gravado pelo Juiz de Direito Coordenador do CEJUSC de União da Vitória, Magistrado

Carlos Mattioli.

Os contatos para

agendamento podem ser realizados pelas redes sociais do CEJUSC, Vara da

Infância e Juventude e Família, além do Instagram do RAC – Rede de Ajuda:

Instagram:

rededeajudacejusc

https://instagram.com/rededeajudacejusc?igshid=gfql1oa30ww3

Facebook: CEJUSC – União da Vitória Facebook: Vara da Infância e Juventude, Família e Anexos de União da Vitória

E-mail: rededeajudacejusc@gmail.com

Logo da RAC: Rhyan Stefanowicz, estagiário voluntário IFPR. Texto: CEJUSC.