Ratinho e Hussein Bakri garantem continuidade da Tarifa Rural Noturna a 12 mil produtores

O deputado, Hussein Bakri (PSD), anunciou, na noite de quinta-feira (26), que o Governo do Estado vai manter a Tarifa Rural Noturna, que beneficia 12 mil agropecuaristas com um desconto de 60% na conta da energia elétrica consumida entre 21h30 e 6 horas. A decisão do Governador, Ratinho Junior (PSD), foi tomada após o parlamentar alertá-lo do impacto que o fim do benefício causaria a setores importantes da economia estadual, envolvidos na produção de aves, suínos, peixes e leite.

“Fui procurado por entidades ligadas ao setor agropecuário e também por lideranças políticas da região Oeste preocupadas com a notícia de que o benefício seria cortado. De imediato, levei o tema ao Governador, que demonstrou sensibilidade e atenção aos 12 mil produtores que são beneficiados pelo programa. Esse subsídio terá uma importância ainda maior agora em meio aos reflexos econômicos provocados pela pandemia do coronavírus”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa.

Uma lei aprovada e sancionada no ano passado garante o subsídio de R$ 54 milhões ao ano para o pagamento à Copel da energia gasta por esses produtores rurais. No entanto, na última quarta-feira (25), eles receberam mensagens de celular informando que o benefício seria suspenso. A justificativa dos técnicos da Secretaria da Agricultura era de que a Tarifa Rural Noturna não estava levando em conta o perfil dos produtores, beneficiando não apenas aqueles que de fato necessitam do subsídio, mas também grandes agropecuaristas.

O problema foi contornado em uma conversa de Hussein com o Governador, que também foi alertado por entidades como a Faep (Federação da Agricultura do Paraná) e a Ocepar, que representa as cooperativas do estado. Segundo o Líder do Governo, Ratinho entendeu a importância do apoio financeiro aos produtores, cujas atividades precisam de energia elétrica 24 horas por dia.

No caso das granjas de aves e suínos do Oeste do estado, por exemplo, a energia garante o funcionamento dos equipamentos que fornecem água e alimentação aos animais e também aciona os sistemas de aquecimento e ventilação. “Essa é uma relação em que os dois lados ganham. Os produtores ganham competitividade nacional pagando menos pela energia, enquanto o Governo ganha em impostos com a geração de emprego e renda”, defendeu Hussein Bakri.

Sabedor da importância da energia elétrica para a produção agropecuária do Oeste do Paraná, no ano passado o parlamentar levou até a região o diretor-presidente de distribuição da Copel, Maximiliano Orfali, para debater soluções para as frequentes quedas de energia. Esses episódios têm sido frequentes, sobretudo no interior dos municípios, e causam prejuízos com a morte de animais e também com os gastos adicionais para o acionamento de geradores.

Depois da reunião, foram realizados mutirões em várias cidades para a poda de árvores que entravam em contato com os cabos condutores de energia. Em paralelo, a Diretoria de Distribuição da Copel trabalha na elaboração de um programa de redirecionamento de recursos priorizando o Oeste do Paraná.

Foto: Orlando Kissner/Alep