Ratinho e Hussein Bakri l em São Mateus do Sul

Novo prédio do Hospital Paulo Fortes prevê investimentos de quase R$ 17,5 milhões. Obra deverá ser concluída até o final do ano que vem

Num dia histórico para o sul do Paraná, o Governador, Ratinho Junior (PSD), e o Deputado, Hussein Bakri (PSD), autorizaram o início das obras do Hospital e Maternidade Dr. Paulo Fortes, em São Mateus do Sul. O novo prédio, que prevê um investimento total de quase R$ 17,5 milhões, deve ficar pronto até o final de 2020. A intenção do governo é garantir que várias cidades espalhadas pelo Paraná tenham hospitais desse porte, evitando que os pacientes precisem se deslocar centenas de quilômetros para ser atendidos em centros maiores.

“Essa é uma conquista feita a muitas mãos: o prefeito, Luiz Adyr, que se empenhou e lutou pela obra desde o primeiro dia deste governo; o Secretário de Saúde, Beto Preto, que destravou o nó jurídico do convênio; e, sobretudo, o nosso governador, que teve a coragem de cortar mordomias e diminuir o tamanho da máquina, permitindo uma economia significativa para essa e diversas outras obras pelo estado. O novo Hospital vai transformar a saúde do sul do Paraná”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa e representante oficial de São Mateus do Sul junto ao Governo do Estado.

Criado em 1929, pelo médico Paulo Fortes como Hospital São Matheus, a Instituição ganhou o nome e a sede atuais – com o apoio da Petrobras – em 1967. Desde então, a demanda foi crescendo ano após ano, até que em 2015, o Hospital adquiriu o terreno onde será erguido o novo prédio.

Vencidos os entraves burocráticos e da licitação ao longo da gestão passada, a Secretaria de Estado da Saúde, sob o comando do médico Beto Preto, fez um pente-fino no convênio que havia sido assinado em 2018, para construção da nova sede do Hospital, numa área de 3,5 mil metros quadrados. Agora, com o aval nos aspectos jurídicos, de controladoria e de compliance, a obra será iniciada em 30 dias, com investimento de R$ 16,5 milhões, do Governo do Estado, e, uma contrapartida de R$ 873 mil do município. O projeto prevê 52 leitos adultos e 10 infantis, salas cirúrgicas e de exames (raio-x, tomografia, mamografia e ultrassonografia), enfermarias para partos, entre outras unidades.

“O objetivo do nosso governo é levar a saúde mais próxima das pessoas e com qualidade. Temos uma programação de acabar com a saúde de ambulância, na qual os pacientes precisam se deslocar centenas de quilômetros em busca de atendimento. Esse investimento aqui hoje é uma demonstração clara nesse sentido, de termos bons hospitais em diversas cidades do estado para facilitar a vida de quem precisa. O Hospital Paulo Fortes tem uma tradição de 90 anos, e, agora será modernizado para durar muitos anos mais”, destacou o governador, Ratinho Junior.

Já o Prefeito Luiz Adyr destacou que a obra era um sonho muito antigo da comunidade de São Mateus do Sul e de toda a região. “Graças a um governo com capacidade administrativa e que pensa no futuro, teremos um hospital novo para São Mateus do Sul e toda a região”, agradeceu.