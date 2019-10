Ratinho e Hussein Bakri recepcionam passageiros do primeiro vôo Curitiba-União da Vitória

O Governador Ratinho Junior e o deputado estadual Hussein Bakri participam do primeiro dia de funcionamento do Voe Paraná, na manhã desta terça-feira (22). Ambos estarão no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, a partir das 10 horas, para recepcionar os passageiros que se preparam para embarcar no voo Curitiba-União da Vitória, com saída marcada para as 12h15. Está previsto um batismo da aeronave com jato de água.

Ofertados pela Gol e operados pela empresa de táxi aéreo TwoFlex, os voos do Aeroporto José Cleto para o Aeroporto Afonso Pena serão realizados às terças, quintas e domingos, com saída às 15h45 e chegada às 16h40. O valor da passagem é de R$ 330,73. Já o trecho Curitiba-União da Vitória tem saída marcada para as 12h15 e chegada às 13h10, também às terças, quintas e domingos, com preço de R$ 348,85.

Ao todo, serão 67 voos semanais ofertados pela Gol para 12 cidades do interior, no maior programa regional da empresa no Brasil. Os deslocamentos serão feitos por aeronaves Cessna Grand Caravan de até 9 lugares. Além de União da Vitória, haverá voos para Paranaguá, Arapongas, Apucarana, Guarapuava, Campo Mourão, Francisco Beltrão, Paranavaí, Cianorte, Telêmaco Borba, Cornélio Procópio e Guaíra. um batismo da aeronave com jato d’água.

