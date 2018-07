Ratinho e Hussein vão intensificar agenda pelo interior 

O pré-candidato ao governo do Paraná e o deputado estadual, Hussein Bakri, ambos do PSD, pretendem intensificar, nos próximos dias, as visitas e agendas, principalmente nas regiões que Bakri representa. O objetivo é conversar com lideranças e população, coletando ideias e sugestões para o plano de governo.

“O diálogo e a proximidade com a população é uma das virtudes do Hussein. Ele é um deputado atuante e que está sempre em contato com sua base” destacou Ratinho, que pretende ajustar as agendas junto com Bakri, que é um de seus braços direito. “Estou viajando o Paraná inteiro e ouvindo as demandas dos paranaenses. Só assim vamos conseguir fazer um Paraná ainda melhor” finalizou Júnior.

Segundo Hussein Bakri, que representa cerca de 30 municípios no estado, as agendas serão específicas em pólos regionais de sua base: “Estamos preparando uma agenda de visitas nas regiões que represento e compreende os municípios vizinhos de União da Vitória, Ponta Grossa, região metropolitana de Curitiba, Foz do Iguaçu, entre outros” disse o deputado. Além disso, Hussein destacou a presença do pré-candidato em eventos de grande importância: “Acompanhei o Ratinho em Ponta Grossa na última semana e pudemos debater, de perto, com empresários, comerciantes e lideranças as principais reivindicações, e esses pedidos serão inclusos no plano de governo do PSD”, afirmou Hussein.