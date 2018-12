Ratinho Júnior anuncia Hussein Bakri como líder com a missão de equilibrar os poderes

Uma das peças-chaves da equipe de transição do Governo Ratinho Junior, o deputado Hussein Bakri (PSD), foi anunciado pelo Governador eleito como seu líder na Assembleia Legislativa. A notícia da permanência de Hussein na Alep vinha sendo especulada a algum tempo, tanto que ele já coordenou o processo de aprovação do projeto das PPPs (Parcerias Público-Privadas), o PAR, que tramitou nas últimas sessões na Assembleia Legislativa. “Hussein foi escolhido para ser o Líder do Governo pela experiência e habilidade que tem no parlamento”, afirmou o Governador Ratinho Junior. A confirmação de Hussein Bakri como líder do Governo reforça as informações de que o parlamentar tem fácil trânsito entre os deputados, e vem para trabalhar com harmonia e equilíbrio entre os poderes do executivo e legislativo. Hussein é nascido em União da Vitória, sul do Estado, graduado em Relações Públicas.