Ratinho Júnior discute a nova política com Luciano Huck

O governador eleito do Paraná, Ratinho Junior, participou de um conversa com o apresentador Luciano Huck na manhã de quarta-feira, 5, no Rio de Janeiro. Luciano, que chegou a ser cotado para ser candidato a presidente da República, lidera um movimento da nova política. Na pauta da conversa, a preocupação de realizar na prática a melhor maneira de o Estado servir ao cidadão.

“Foi um conversa prazerosa e com muita sintonia. Discutimos como renovar a política a partir do engajamento dos cidadãos comuns”, detalhou Ratinho Junior. Segundo ele, a sintonia com Huck também inclui preocupações com o Paraná. Afinal, o apresentador se tornou sócio do empresário paranaense, de Prudentópolis, Júnior Durski, do Madero, rede de restaurantes que deve encerra o ano com 140 filiais em todo o Brasil.