Ratinho Junior e Hussein Bakri liberam R$ 2,3 milhões para a APMI e São Camilo

O governador, Ratinho Junior (PSD), autorizou nesta terça-feira (3), o repasse de R$ 2,3 milhões para a saúde de União da Vitória e todo o sul do Paraná. Os recursos serão destinados à aquisição de novos equipamentos para os hospitais: Regional São Camilo e Associação de Proteção à Maternidade e à Infância (APMI). No maior pacote financeiro da história do estado aos hospitais filantrópicos, o governo vai beneficiar ao todo 33 instituições, e, 41 convênios, de 29 cidades diferentes, com valores que somam R$ 78 milhões.

“O governador tem um olhar municipalista alinhado com o Secretário Beto Preto, que já foi prefeito e conhece a realidade dos municípios. E, como médico, o Secretário carrega o conhecimento técnico das necessidades do setor. O interior precisa do apoio do governo para atender com qualidade a população e ampliar a oferta de serviços médicos. É isso que está sendo propiciado ao São Camilo e à APMI, em mais uma conquista importante para a nossa região”, comemorou Hussein Bakri, que é Líder do Governo e representante do sul do Paraná na Assembleia Legislativa.

O Hospital Regional São Camilo irá receber quase R$ 1,3 milhão, para a aquisição de um microscópio cirúrgico, um arco cirúrgico (intensificador de imagem) e um conjunto endoscópio (torre de vídeo). Para 2020, a Instituição deverá contar com novos aportes financeiros do governo do estado para ampliação e reforma cujo projeto está sendo finalizado.

Para o Hospital APMI, será destinado pouco mais de R$ 1 milhão: R$ 665 mil em equipamentos materno-infantis e mais R$ 400 mil em equipamentos para cirurgias de catarata.

Esses recursos fazem parte de um pacote de mais de R$ 12 milhões, para ampliar serviços de regionalização de saúde no sul do Paraná. Há duas semanas, em visita à União da Vitória ao lado de Hussein Bakri, Beto Preto já tinha anunciado um investimento de R$ 8 milhões na nova sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu (Cisvali). O prédio vai abrigar uma policlínica com mais de 30 especialidades médicas, situada na rua Balduíno Bohrer, no bairro São Basílio Magno, próximo à Uniuv.

Já o Hemocentro receberá quase R$ 2 milhões para ampliação, o que deve aumentar em até três vezes o volume de coleta de sangue no sul do Paraná.

Todos esses investimentos vão beneficiar, diretamente, os mais de 177 mil habitantes da 6ª Regional de Saúde, que abrange nove municípios: Antônio Olinto, Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, Paula Freitas, Paulo Frontin, Porto Vitória, São Mateus do Sul e União da Vitória.