Ratinho Junior e o deputado Hussein Bakri entregam caminhões-pipa para municípios do Centro-Sul do Paraná

O Governador, Ratinho Junior, e, o Deputado, Hussein Bakri, entregaram, na manhã desta quarta-feira (7), caminhões-pipa para Mallet e Antônio Olinto. Além desses veículos indicados aos dois municípios pelo Líder do Governo, na região Centro-Sul também foram contempladas as cidades de São Mateus do Sul e São João do Triunfo. Desde o começo do ano, municípios de várias regiões do Paraná receberam 62 veículos – 14 foram entregues hoje –, num investimento total de R$ 13,2 milhões. Os novos caminhões serão uma importante ferramenta para ajudar no combate a focos de incêndio, no abastecimento de água nas cidades que enfrentam a estiagem e contra a proliferação do coronavírus.

“Os municípios precisam de apoio para modernizar as suas frotas, porque sozinhos têm dificuldades para tirar dinheiro do caixa. Esses veículos, por exemplo, custam R$ 213 mil cada um. Quando o Estado aporta recursos a fundo perdido, sobra orçamento nas prefeituras para outros investimentos prioritários em saúde, educação, segurança pública”, afirmou o deputado Hussein Bakri, que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa.

Esse investimento está sendo feito pelo Instituto Água e Terra (IAT), ligado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. Segundo o secretário Marcio Nunes, os caminhões-pipa serão utilizados para minimizar os efeitos da estiagem no Estado, pois vão permitir a distribuição de água potável à população, especialmente nas regiões mais carentes.

Além disso, poderão ser usados na higienização de calçadas e ruas próximas a hospitais, postos de saúde e asilos, como forma de ajudar a enfrentar a circulação do novo coronavírus. Os veículos ainda vão contribuir com a proteção ambiental em situações críticas, uma vez que os focos de incêndio aumentam em períodos de poucas chuvas.

Os caminhões-pipa também poderão auxiliar na desobstrução de galerias pluviais, na conservação de estradas e pavimentação urbana, na irrigação e na limpeza de terrenos, praças, jardins e locais públicos.