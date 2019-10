Ratinho sanciona lei de Hussein Bakri

O governador, Ratinho Junior (PSD), sancionou nesta terça-feira (15), a lei que cria a Semana Estadual da Tecnologia e Inovação. O texto, de autoria do deputado Hussein Bakri (PSD), estabelece que a celebração ocorra anualmente entre os dias 16 e 22 de outubro. A proposta foi sancionada durante a cerimônia de abertura da primeira edição da Semana Paraná Inovador, que ocupa o segundo andar do Palácio Iguaçu e será aberta ao público em geral até o próximo sábado (19).

“O slogan de que o Paraná é o estado mais moderno e inovador do Brasil não fica apenas no discurso. O governo vem tomando uma série de medidas para estimular o desenvolvimento científico e tecnológico no estado, sobretudo buscando uma sinergia com as universidades e a iniciativa privada. E esta Semana é mais um elemento a se somar a essa agenda importantíssima”, afirmou Hussein Bakri, que é Líder do Governo na Assembleia Legislativa.

De acordo com a nova lei, a Semana Estadual da Tecnologia e Inovação passará a integrar o calendário de eventos oficiais do Paraná e vai incentivar a inovação e o crescimento tecnológico, científico e intelectual em diversas áreas de atuação profissional. O objetivo principal é valorizar e difundir a cultura da inovação, de forma a disseminar conhecimento e novas tecnologias em todo o estado.

Nesta primeira Semana Paraná Inovador, haverá palestras, workshops, talkshows, exposições, painéis de debate e apresentações de startups paranaenses. Serão abordados temas que vão impactar o futuro, projetando cenários para áreas como o varejo, a agricultura e a administração pública. Além de soluções tecnológicas, também estarão em pauta a inovação social, a construção de redes de colaboração e o incentivo ao empreendedorismo feminino.