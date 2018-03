Realizada 6ª Sessão Ordinária da Câmara de Porto União

Sessão foi tranquila e comandada pelo vereador Elio Weber

Foi realizada na noite desta terça-feira, 20, a 6ª Reunião Ordinária da Câmara de Vereadores de Porto União. Com a viagem para Florianópolis do Presidente Christian Martins (MDB), quem comandou a reunião foi o vice-presidente Elio Weber (MDB), e Carlos R. Pinto (PR), assumiu a vice-presidência na sessão. O primeiro secretário é o vereador Neilor Grabovski (MDB). Acompanhou o Presidente na viagem o vereador Sandro Calikoski (MDB).

A sessão foi tranquila e com projetos e pareceres apreciados e aprovados, sendo o mais destacado pelos vereadores a aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº08/2018, oriundo do Executivo que dá nova redação à Lei Municipal nº 1.745, de 19 de setembro de 1991, que cria o Conselho Municipal de Agricultura de Porto União.

“Vejo com muita importância, é uma entidade que acompanha todos os passos e trâmites legais do que acontece no setor agrícola. Que esse conselho se fortaleça e possa trazer novas perspectivas para o nosso agricultor”, afirmou Weber.

A Sessão foi acompanhada por munícipes e pelo Comandante da Polícia Militar de Porto União, Major Silvano Sasisnki.