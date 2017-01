RECEITA CEVICHE GOSE

*Por Guilherme De Rosso – Rendimento: 5 porções

Para o leite de tigre:

Suco de 2 laranjas

40 g de cebola cortada em brunoise

2g de gengibre moagem

355 ml de cerveja estilo Gose (nesse caso usei Jabutigose, nova cerveja da Way Beer)

100 ml de suco de limão Taiti

Sal e pimenta do reino a gosto.

Modo de preparo: O preparo do leite de tigre é super simples, basta misturar os ingredientes e depois ir ajustando o sal à gosto.

Para o ceviche:

1 kg de filé de tilápia sem espinhos cortado em tiras

1 cebola roxa grande cortada julienne finamente

Pimenta dedo de moça sem semente cortada julienne a gosto

Pimenta Chilli à gosto

Sal Marinho a gosto

200g de Batata Doce Roxa

Açúcar Cristal

Banana da Terra Verde

Folhas de coentro a gosto

Modo de preparo: Cozinhe a batata roxa até que ela fique macia e reserve. Com a ajuda de um fatiador, corte a banana fina longitudinalmente e frite em óleo quente até ficar crocante, reserve. Corte a batata em rodelas, salpique um pouco de açúcar e com um maçarico deixe o açúcar caramelizar. Caso não tenha um maçarico, esse processo pode ser feito em uma panela. É só colocar o açúcar, deixar caramelizar e colocar em cima das batatas. (Cuidado na hora de manusear o caramelo, ele é extremamente quente). Num bowl, coloque o restante dos ingredientes e o peixe deixando marina no leite de tigre entre 15 – 30 minutos. Em um prato, coloque as batatas caramelizadas, a marinada e finalize com o coentro e a banana croncante.

Sobre a cerveja estilo Gose: Uma cerveja que nasceu em 1332, na cidade de Goslar e recebeu o nome do rio da cidade, que era levemente salgado devido ao acúmulo de sais minerais no rio. A cerveja, segundo a tradicional receita, leva coentro e sal, e além da levedura de alta fermentação também tem a adição de bactérias lácticas. É uma cerveja refrescante, levemente salgada e azeda. O estilo quase desapareceu, mas graças a um cervejeiro alemão encontrou a antiga receita e a trouxe de volta ao cenário cervejeiro. No Brasil, algumas cervejarias já trabalham com o estilo, adicionando frutas e outros ingredientes típicos brasileiros à receita. É uma cerveja perfeita para harmonizações refrescantes, com frutos do mar, saladas e pratos leves.