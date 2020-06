Recuperado da Covid-19 Hussein Bakri está liberado para voltar ao trabalho

Após testar positivo para a Covid-19, no último dia 12, o deputado estadual, Hussein Bakri (PSD), está curado da doença. Ele cumpriu o período de quarentena em casa, em Curitiba, e já foi liberado para voltar ao trabalho na Assembleia Legislativa a partir desta segunda-feira (29).

“Graças a Deus me recuperei e posso estar aqui hoje para agradecer todas as manifestações de carinho e amizade que recebi. Peço desculpas a quem não pude responder, pois foram centenas de mensagens. Obrigado a cada um que fez essa corrente positiva e orou por mim”, afirmou o Líder do Governo Ratinho Junior (PSD) no Legislativo estadual.

Diante do aumento significativo do contágio do novo coronavírus no Paraná nos últimos dias, o parlamentar reforçou o pedido das autoridades médicas para que a população tome os cuidados necessários a fim de evitar a proliferação da Covid-19. “Essa doença não é brincadeira. Os primeiros dias foram muito difíceis, com forte dor de cabeça, mal-estar, dificuldade para respirar. Portanto, se cuidem, valorizem a vida. O contágio é muito fácil e estamos em um momento complexo da doença com a chegada do inverno. Isso exige o cuidado redobrado de todos e o respeito às recomendações sanitárias”, declarou Hussein Bakri.