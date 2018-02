Recursos para Campo Magro e União da Vitória são discutidos na Secretaria de Desenvolvimento Urbano

A quinta-feira, pós recesso de carnaval, foi extremamente produtiva para o deputado Hussein Bakri. Em reuniões na Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado, Hussein foi recebido pelo secretário João Carlos Ortega, e acompanhou comitivas de União da Vitória e Campo Magro.

Para União da Vitória, juntamente com o secretário de planejamento do município, Clodoaldo Goetz, foram discutidas ações sobre infraestrutura e acompanhamentos dos recursos viabilizados pelo deputado Hussein Bakri a fundo perdido para a cidade, como os 417 mil reais para o ônibus da 3ª Idade e 1.118.000,00 para o Estádio Antiocho Pereira.

Já para Campo Magro, Hussein estava acompanhado do prefeito Claudio Casagrande e do presidente da Câmara de Vereadores, Adeilson Gordo. Foi entregue ao secretário Ortega o projeto do Parque Linear de Campo Magro, que tem o apoio do deputado Hussein, viabilizando mais de 480 mil reais. “É um início de ano de muito trabalho e de muitos projetos se concretizando. Estamos animados com a atenção que o Governo do Estado, na figura do Chefe da Casa Civil Valdir Rossoni, tem dado às cidades que represento. Tenho certeza que a população verá nosso trabalho cada dia mais”, disse Hussein.