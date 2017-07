REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE UNIÃO DA VITÓRIA RECEBE PRÊMIO DO NOTA PARANÁ

Em evento no Palácio Iguaçu, o deputado estadual Hussein Bakri (PSD), participou ao lado do Governador Beto Richa, da entrega de mais um lote de prêmios do programa “Nota Paraná”. A Rede Feminina de Combate ao Câncer de União da Vitória está entre os contemplados com os três maiores prêmios do sorteio de julho do programa. A instituição sem fins lucrativos ganhou R$ 20 mil.

O deputado Hussein Bakri, que neste evento representou a Assembleia Legislativa do Paraná, fez questão de ressaltar a importância do equilíbrio fiscal e econômico do Estado “Devemos reconhecer o trabalho de dois homens do Paraná, o Secretário da Fazenda, Mauro Ricardo e o Governador Beto Richa, que fizeram o ajuste fiscal e pagaram, à época, com a própria popularidade, mas hoje somos o Estado que mais tem condições financeiras de investir em todas as áreas” e finalizou “Fico ainda mais feliz falando do Nota Paraná, que além de incentivar a arrecadação, proporciona prêmios e auxilia instituições como a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que coincidentemente é da minha cidade e presta um excelente trabalho na região de União da Vitória”, afirma Hussein.

A presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Giorgia Schwegler, recebeu o prêmio e afirmou que os recursos arrecadados com o programa ajudam a Instituição a melhorar a qualidade de vida das pessoas que sofrem com a doença. “Com o dinheiro vamos comprar equipamentos, que vão ajudar a salvar vidas”, disse ela.